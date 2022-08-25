İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 25 Ağustos saat 04.35'te, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

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