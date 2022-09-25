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İzmir 3. sayfa haberleri | Çeşme'de alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

İzmir 3. sayfa haberleri | Çeşme'de alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü

İzmir haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü araç kullanan sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü araç kullanan sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 20.00 sıralarında Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi Çeşme-Ildır karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2.75 promil alkollü olduğu tespit edilen 35 ASL 49 plakalı araç sürücüsü D.A. (39) seyir halindeyken, aynı istikamette giden İlker Çakır (51) idaresindeki 35 REM 08 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü İlker Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırılırken, araç sürücüsü D.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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