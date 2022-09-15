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İzmir 3. sayfa haberi | Ödemiş'te 5 gün içinde 8 torbacı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir 3. sayfa haberi | Ödemiş'te 5 gün içinde 8 torbacı yakalandı

İzmir haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 'torbacı' olarak nitelendirilen 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 'torbacı' olarak nitelendirilen 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son 5 günde çok sayıda adrese Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda satışa hazır metamfetamin maddesi, 150 adet sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili E.K., B.O., E.D., Ş.Ş., E.T., G.K., İ.N. ve V.D. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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