İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de molotoflu saldırının faili, motosikletiyle uyuşturucu satarken yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polis takibinin ardından suçüstü yakalandı. Şüphelinin motosiklet sepetinde 5 bin sentetik hap ele geçirilirken emniyetteki sorgusunda Karşıyaka ilçesinde 4 gün önce gerçekleştirilen molotoflu saldırının aranan şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, motosikletiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Ü.'yü (23) tespit ederek takibe aldı. 27 Eylül günü, ilçeye bağlı Maltepe Mahallesi'nde bir hafif ticari aracın motosikletin yanında durduğunu ve görüştüğünü gören polis, İ.Ü. ve araç sürücüsü R.Ş.'yi yakaladı.

Molotoflu saldırının faillerinden çıktı

Olayla ilgili motosiklet sepetinde, yeşil reçeteye tabi 5 bin sentetik ecza ürünü ele geçirilirken, İ.Ü.'nün yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, 26 Eylül tarihinde gerçekleşen Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine molotof atma olayının aranan şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda molotoflu saldırının faili olduğunu itiraf eden zanlının, daha önce de uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanma ve yağma suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Mersin saldırısına dikkat çekildi

Öte yandan polis ekipleri, ele geçirilen sentetik haplarla 'Mersin' yazarak, 4 gün önce 1 polisin şehit olduğu 1 polisin de yaralandığı Mersin'deki terör saldırısına da dikkat çekti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hafif ticari araç sürücüsü R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR