İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor - Haberler

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İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor

Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP'nin Gemlik'te yapmayı planladığı yürüyüşe gelmek isteyenlerin geçişine izin verilmiyor.

Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP'nin Gemlik'te yapmayı planladığı yürüyüşe gelmek isteyenlerin geçişine izin verilmiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, Orhangazi girişinde kontrol noktası oluşturdu. Güneyköy kavşağında oluşturulan kontrol noktasında ekipler, İstanbul'dan Gemlik istikametine doğru geçen tüm araçlarda kontrol yaptı. Gemlik'e yürüyüş için gittiği tespit edilen araçların geçişine izin verilmedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Jandarma Bursa 3. Sayfa Haberler

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