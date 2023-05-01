İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti.

Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan eylemciler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler, gözaltına alındı. - İSTANBUL