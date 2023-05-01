İzinsiz olarak Beşiktaş'tan Taksim'e yürümeye çalışan göstericilere polis müdahale etti

Beşiktaş'ta toplanarak ellerinde pankartlarla, slogan atarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis izin vermedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylemciler, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak ellerinde pankartlarla ve slogan atarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eylemciler daha sonra gözaltına alındı. - İSTANBUL