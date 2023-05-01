İzinsiz olarak Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmaya çalışan göstericiler gözaltına alındıİSTANBUL Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti.

İzinsiz olarak Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmaya çalışan göstericiler gözaltına alındı

İSTANBUL Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Polisin dağılın rağmen dağılmayan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grubun dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. 24 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.