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İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde güven timi tarafından yapılan kontrolde H.B., M.B., N.A., İ.A. ve R.Ç.'nin izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Ekiplerce suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alınırken kazı alanında; 10 metre seyyar uzatma kablosu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 çapa aleti, 1 adet keser, 1 adet soba küreği, 1 adet 15 litrelik kova ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilhisar Kayseri 3. Sayfa Haberler

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