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İzinsiz kaza yapan define avcılarına suçüstü baskın

İzinsiz kaza yapan define avcılarına suçüstü baskın

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, define bulmak amacı ile izinsiz kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, define bulmak amacı ile izinsiz kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde define bulmak isteyen şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisini alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda H.K., M.İ. ve M.Y. isimli şahıs suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahısların malzemelerine ise el konuldu. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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