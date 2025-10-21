İzinli Çıkan Hükümlü, Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayınca Tekrar Tutuklandı

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, tartıştığı şahsı bıçaklayınca tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki D.K., bir kahvehanenin balkon kısmında kolundan bıçaklanarak hastanelik oldu. D.K., kendisini M.E.'nin (23) bıçakladığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'nin, yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yaklaşık bir yıldır Samsun Yarıaçık Cezaevinde hükümlü bulunduğu, buradan 11 günlüğüne izne çıktığı öğrenildi. İzne çıktıktan sonra bıçaklama olayına karıştığı tespit edilen M.E., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. M.E., D.K.'nin kahvehanenin balkon kısmında camın üzerine düşerek yaralandığını, kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN