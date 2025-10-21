Haberler

İzinli Çıkan Hükümlü, Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayınca Tekrar Tutuklandı

İzinli Çıkan Hükümlü, Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayınca Tekrar Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan M.E., tartıştığı D.K.'yi bıçaklayarak hastanelik etti. Olay sonrası gözaltına alınan M.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, tartıştığı şahsı bıçaklayınca tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki D.K., bir kahvehanenin balkon kısmında kolundan bıçaklanarak hastanelik oldu. D.K., kendisini M.E.'nin (23) bıçakladığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'nin, yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yaklaşık bir yıldır Samsun Yarıaçık Cezaevinde hükümlü bulunduğu, buradan 11 günlüğüne izne çıktığı öğrenildi. İzne çıktıktan sonra bıçaklama olayına karıştığı tespit edilen M.E., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. M.E., D.K.'nin kahvehanenin balkon kısmında camın üzerine düşerek yaralandığını, kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

Penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.