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İZBAN'da genç kız metamfetamin kullanırken görüntülendi

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İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kızın metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini "Burada çocuklar var" diye ikaz eden vatandaşa genç kızın, "Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani" dediği duyuluyor.

İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kızın etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlarla tartışma yaşayan ve kendisine "Burada çocuklar var" ikazda bulunan vatandaşa genç kızın, "Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani" dediği duyuluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çok sayıda vatandaş, yaşanan akıl almaz olaya tepki gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İZBAN İzmir Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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