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İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın Oğlu Batman Çayı'nda Boğuldu

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İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın 23 yaşındaki oğlu, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İyi Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın 23 yaşındaki oğlu, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce vatani görevini yaparak memleketi Batman'a dönen İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu Taha Yasin Uras (23), serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Uras'ın kısa bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören yakınları, genci kurtarmak işin suya girdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ile sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaşmadan Uras, yakınları tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Uras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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