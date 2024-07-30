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İTÜ'de Havuz Binada Yangın Paniği

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Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada çıkan ufak çaplı yangın nedeniyle çocuklar ve aileleri tahliye edildi. Yangının sebebi araştırılıyor.

Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada yangın paniği yaşandı. O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edilirken, ufak çaplı yangının neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Sarıyer İstanbul 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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