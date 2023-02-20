İtfaiyeye çarpan aracı sırtlarında tüplerle ittiler 3. Sayfa Haberleri Düzce(İHA) – Düzce'de araç yangına giden itfaiye aracına, ışıklı kavşakta otomobil çarptı. Düzce(İHA) – Düzce'de araç yangına giden itfaiye aracına, ışıklı kavşakta otomobil çarptı. Kaza sonrası kapanan yolu açmak için itfaiyeciler sırtlarında yangın tüpleriyle otomobili itti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, öğlen saatlerinde D-100 karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kenan A.'nın kullandığı 81 ABR 892 plakalı Kia marka otomobil, Olimpiyat ışıklı kavşaktan D-100 karayoluna çıkarken araç yangınına yetişmeye çalışan Süleyman A.'nın idaresindeki 81 DE 112 plakalı itfaiye aracına çarptı. İtfaiye aracına yandan çarpan otomobil hurdaya döndü. Sırtlarında tüplerle otomobil ittiler Araç yangını için çıkış yapan itfaiye ekibi kaza yapınca üzerlerinde yangına müdahale ekipmanlarıyla kaza yapan otomobili, sırtlarına taktıkları oksijen tüpleriyle itmek zorunda kaldılar. Başlarında kasklar sırtlarında oksijen tüpleriyle aracı yol kenarına iten itfaiyecilerin görüntüsü ise dikkat çekti. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Düzce 3. Sayfa Haberler

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