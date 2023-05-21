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İtfaiyenin müdahale edemediği yangına yağmur yetişti

İtfaiyenin müdahale edemediği yangına yağmur yetişti

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kurdini tepesinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kurdini tepesinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, yağan sağanakla kısa sürede söndü.

İslahiye'nin Kurdini tepesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı yangında, itfaiye ekipleri fiziki şartlar nedeniyle yangın bölgesine müdahale edemedi. Büyümeye başlayan yangın, çıkan sağanak yağışın ardından söndü.

Ekipler yangının nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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