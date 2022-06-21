İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dik yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dik yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle'de bir vatandaşın otlatmak için çıkardığı ineği dik yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Kendi imkanları ile ineği kurtaramayan vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekibine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. İtfaiye personeli yamaçta mahsur kalan ineği hayvan kurtarma aparatına yerleştirip, itfaiye aracında bulunan çeki halatı ile yola çekti. Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye personeline teşekkür etti. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akçaabat Trabzon İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.