İtfaiye taşıma su ile yangını söndürdü - Haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edilirken, araçlardaki merdivenin kısa kalması nedeniyle ekipler yangına müdahalede zorlandı.

Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi Muradiye sokakta bulunan 7 katlı Atalay Oğuz Apartmanının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri peş peşe sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hızla hazırlıklarını tamamlayarak yangına müdahale etmek istedi. İtfaiye aracına bağlı hortumları çatıya çıkarmak isteyen ekipler, merdivenin kısa kalması nedeniyle bir süre yangına müdahale edemedi. Duman ve alevlere rağmen hortumları binanın içerisinden çatıya çıkartan ekipler, bina içerisinde buldukları havalandırma ve boşluklardan hortumun ucunu dışarıya çıkarmayı başardı. Hortumları ek yaparak, bir ucunu itfaiye aracına bağlayan ekipler, alevlere müdahale etti. Gaziantep il merkezinden gönderilen merdivenli itfaiye aracının da yardımıyla yangın söndürüldü.

Ö te yandan yangında apartmanda bulunan 1 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan zehirlenen şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa