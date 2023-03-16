İtfaiye erleri sel sularına böyle kapıldı

İtfaiye erleri sel sularına böyle kapıldı4 kişiye mezar olan köprülü kavşaktaki sel anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 4 kişiye mezar olan köprülü kavşaktaki sel anı ve bazı vatandaşların kurtarmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Şanlıurfa'da dün sabah yaşanan sel felaketinde Abide Kavşağı Köprülü Kavşağı'nda mahsur kalan 4 kişi hayatını kaybetti. Tünelde mahsur kalan araçların sel sularına gömülmesi ile vatandaşların kurtarılma çalışmalarına ait en net görüntüler ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde tüneldeki araçlar ile içerisindeki vatandaşların kurtulmak için gösterdikleri çaba yer alıyor. Çevredekiler, sel sularına kapılan bazı vatandaşları, merdiven uzatarak kurtarırken yardıma gelen ekiplerin kullandığı botun da sele kapılma anı saniye saniye görüntülendi. İtfaiye erleri de Sele kapılarak gözden kayboldu.Dünden itibaren köprülü kavşakta yapılan çalışmada şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, bölgede arama ve tarama çalışmalarına ise devam ediyor.