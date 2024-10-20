İtfaiye Erinin Kahramanlığı: İntihara Kalkışan Kadını Kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde intihara kalkışan genç bir kadın, itfaiye eri tarafından üzerine atlayarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri alarak uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan kadını itfaiye eri üzerine atlayarak kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Mardin-Kızıltepe karayolu üzerinde üst geçitte genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alırken, itfaiye genç kızı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bu sırada itfaiye eri, üzerine atlayarak tuttuğu kadını kurtardı. Aşağı indirilen kadının, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. - MARDİN