İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı 3. Sayfa Haberleri İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı Edirne'de yolun kenarına uçan otomobilde bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı EDİRNE - Edirne'de yolun kenarına uçan otomobilde bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazadan yara almadan kurtulan anne ve kızı, dakikalarca gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük faciadan dönüldü Su kanalının betonuna çarparak durabilen otomobilin içinde bulunan sürücü anne ve kızı büyük faciadan kıl payı kurtuldu. Betona çarpan otomobil, su kanalına düşmesine ramak kala durabildi. Aracın su kanalına düşmemesiyle anne ve kızı kıl payı ölümden kurtuldu. Maddi hasar oluşan aracın, çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa İtfaiye Edirne su 3. Sayfa Haberler

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