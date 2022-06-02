İtfaiye ekipleri, yanan evi söndürmek ve içeride bulunan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu - Haberler

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İtfaiye ekipleri, yanan evi söndürmek ve içeride bulunan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtfaiye ekipleri, yanan evi söndürmek ve içeride bulunan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın çıktı. Buzdolabından çıktığı belirtilen yangında itfaiye ekipleri hem yangını söndürmek hem de içeride mahsur kalan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi üzerindeki bir evde buzdolabından yangın başladı. Buzdolabı motorundaki arıza yüzünden kaynaklandığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangının çıktığı eve sevk edildi. Yangına müdahale ederek söndüren ekipler, evdeki yavru kediyi de kurtardı.

Yavru kedi sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edilirken evde maddi hasar oluştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Muğla kedi 3. Sayfa Haberler

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