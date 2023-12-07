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İtfaiye Ekipleri Sıkışan Yüzüğü Kurtardı

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İskenderun ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir vatandaşın sıkışan yüzüğünü itfaiye ekipleri çakırdı.

İskenderun ilçesinde bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Vatandaş, yüzüğü çıkarmaya çalışta ancak başarılı olamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yüzük vatandaşın parmağından çıkartıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun İtfaiye Hatay Olaylar İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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