Üye Girişi
Haberler

İtfaiye Ekipleri, İntihar Etmek İsteyen Kadını Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde intihar etmek için 2 katlı binanın damına çıkan kadını itfaiye ekipleri yakaladı. İtfaiye ekiplerinin kadını yakaladığı heyecan dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde intihar etmek için 2 katlı binanın damına çıkan kadını itfaiye ekipleri yakaladı. İtfaiye ekiplerinin kadını yakaladığı heyecan dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi, Büyüksu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Evin damına çıkarak intihar etmek isteyen kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, kararından vazgeçmedi. Durum üzerine kadın, itfaiye ekipleri tarafından intihar edeceği esnada yakalandı. Bu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Reyhanlı İtfaiye Hatay Olaylar İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title