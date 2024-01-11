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İtfaiye Ekipleri, Anahtarını Kaybeden Yaşlı Kadını Kurtardı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin içerisinde bulunduğu esnada asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, asma kilidi keserek yaşlı kadını mahsur kaldığı evden kurtardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin içerisinde bulunduğu esnada asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin kapısını kilitlediği asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın, evde mahsur kaldı. Yaşlı kadının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, asma kilidi keserek yaşlı kadını mahsur kaldığı evden kurtardı. Yaşlı kadın, mutluluğunu itfaiye ekiplerine teşekkür ederek dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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