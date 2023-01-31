İtfaiye ekipleri alevlere kapıyı kırarak müdahale etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan çıkan yangına ikamette kimsenin bulunmaması dolayısıyla itfaiye ekipleri kapıyı kırarak alevlere müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan çıkan yangına ikamette kimsenin bulunmaması dolayısıyla itfaiye ekipleri kapıyı kırarak alevlere müdahale etti.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi'nde 2055 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'ye ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması sebebiyle itfaiye ekipleri merdivenli araç marifeti ile eve girmeye çalıştı. Bu sırada apartman kapısının açılmasıyla birlikte evin bulunduğu kata çıkan itfaiye ekipleri kapıyı kırarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında evde kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, büyük ölçüde zarar gören ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN