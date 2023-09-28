İtfaiye aracı yangında alev alev yandı

YANGIN İHBARINA GİDEN İTFAİYE ARACI ALEV ALEV YANDI

ÇORUM'un İskilip ilçesinde bağlı Elmalı köyünde çıkan yangın ihbarına giden itfaiye aracı, yanarak kullanılamaz hale geldi. Köyde çıkan yangında ise 2 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde Kemal, Osman ve Remzi Kılıç'a ait ev ve samanlıkların bulunduğu bölgede çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarı alan İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla köye gitmek üzere yola çıktı. Yolda itfaiye araçlarından birinin ön kısmından duman yükselmeye başladı. İtfaiye aracının alev almasıyla birlikte ekip kendini güçlükle dışarı attı. Ekipler yangını söndürmeye çalışsa da itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi. Elmalı köyünde çıkan yangında ise ilk belirlemelere göre, 2 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye aracı ve köydeki yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.