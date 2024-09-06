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İtfaiye aracı kavşakta yan yattı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Kaza sonrasında aracın içinden itfaiye ekibi ön camı kırarak çıktı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Kaza sonrasında aracın içinden itfaiye ekibi ön camı kırarak çıktı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'da bir yangın ihbarına destek ekibi olarak giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Araç içerisinde bulunan itfaiye ekibi, ön camı kırarak dışarı çıktı. İtfaiye ekibi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla itfaiye aracı kaldırıldı. İtfaiye aracı ağır hasar alırken ekipmanlar, başka bir araca aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir istanbul İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Kaza

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