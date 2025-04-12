Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

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İtalya'nın Kırmızı Bültenle Aradığı Suç Örgütü Elebaşı İstanbul'da Yakalandı

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Uluslararası göçmen kaçakçılığı suçundan İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır uyruklu suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. İtalyan makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlı, İtalya dahil 4 ülkeyi kapsayan bir operasyonda gözaltına alındı ve İtalya'ya teslim edileceği belirtildi.

Uluslararası göçmen kaçakçılığı suçundan İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç ağının elebaşı Mısır uyruklu Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çok kritik bir operasyona imza attı. İtalyan makamlarınca uluslararası göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ortadoğu kökenli kişilerin İtalya'ya yasa dışı yollarla girmek isteyen düzensiz göçmenlerin koordinesini sağladığı ve suç örgütü elebaşılığı yaptığı belirlenen şüphelinin Fatih'te kaldığı adrese operasyon düzenledi. Türkiye'ye de yasa dışı yollarda giriş yaptığı anlaşılan Mısır uyruklu zanlı, İtalya dahil 4 ülkeyi kapsayan bir operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin İtalya'ya teslim edileceği belirtildi.

Bu arada yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen zanlının eşinin de daha önce İstanbul'da yakalandığı ve 18 Şubat'ta sınır dışı edildiği öğrenildi.

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını bildirmiş, operasyona katılan polisleri tebrik etmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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