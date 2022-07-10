Son dakika: İtalya'nın başkenti Roma'da yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İtalya'nın başkenti Roma'da yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... - İtalya'nın başkenti Roma'da yangın İtalya'nın başkenti Roma'da dün akşam çıkan yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi.

- İtalya'nın başkenti Roma'da yangın

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'da dün akşam çıkan yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın Centocelle bölgesinde dün akşam büyük çaplı bir yangın çıktı. Çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayılan yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri bölge sakinlerine pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Çıkan yangına 25 itfaiye ekibi, 100 itfaiye personeli ve 50 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, yetkililer yangının çıkış nedenin henüz belirlenemediğini, ancak yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye İtalya Roma 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title