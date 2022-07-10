Son dakika: İtalya'nın başkenti Roma'da yangın

- İtalya'nın başkenti Roma'da yangın

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'da dün akşam çıkan yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın Centocelle bölgesinde dün akşam büyük çaplı bir yangın çıktı. Çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayılan yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri bölge sakinlerine pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Çıkan yangına 25 itfaiye ekibi, 100 itfaiye personeli ve 50 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, yetkililer yangının çıkış nedenin henüz belirlenemediğini, ancak yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa