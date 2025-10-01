İtalya'dan İsrail'e Güvence Talebi: Şiddet Kullanılmayacak

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlere karşı şiddet kullanmayacağını garanti ettiğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Donanması tarafından kuşatılan Küresel Sumud Filosu ile ilgili açıklama yaptı. Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlere karşı şiddet kullanmayacağını garanti ettiğini söyledi. Tajani, "Gemilere çıkma planlandı, Tel Aviv silahlı kuvvetlerinin şiddet eylemlerinde bulunmaması için Bakan Sa'ar ile bu konuyu görüşüyoruz ve bana bu konuda güvence verildi. Tel Aviv'deki büyükelçiliğimize ve Kudüs'teki konsolosluğumuza, muhtemelen Aşdod'a götürülecek, ancak daha sonra sınır dışı edilecek tüm İtalyanlara yardım etmeleri talimatını verdik" dedi. - ROMA