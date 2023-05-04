İtalya'daki selde nehir üzerindeki viyadük çöktü

İtalya'nın Calabria bölgesinde Trionto Nehri'nin taşması sonucu viyadüğün bir kısmı çöktü.

İtalya genelinde etkili olan yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkenin güneyinde bulunan Calabria bölgesindeki Cosenza ilinde şiddetli yağış nedeniyle Trionto Nehri taştı. Nehir üzerindeki Ortiano-2 viyadüğünün bir kısmı çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, viyadüğün çökmeden saatler önce trafiğe kapatılmasıyla facianın önüne geçildi.

Emilia-Romagna'da 2 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Devam eden kurtarma çalışmalarında 500 kişi tahliye edildi. Bölgedeki tren seferleri durdurulurken, okullarda eğitime ara verildi. - ROMA