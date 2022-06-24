İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk'ten biri olan İlker Uçak, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk'ten biri olan İlker Uçak, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

İtalya'nın Lucca şehrinden 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde, 4'ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk'ün cenazesi İtalya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano'dan havalanan uçakla İstanbul'a getirildi. Dün gece saat 23.40'ta havalimanına inişin akabinde uçaktan indirilen cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü. Burada cenaze araçlarına nakledilen cenazeler daha sonra havalimanından çıkarılarak defnedilecekleri adreslere teslim edildi.

Hayatını kaybeden 4 Türk'ten biri olan Eczacıbaşı Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Cami'de kılınan öğle namazını müteakiben Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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