İtalya'da muz kolilerinde 2.7 ton kokain ele geçirildi

Ekvador'dan İtalya'nın Gioia Tauro limanına getirilen konteynerlerdeki muz kolilerinde piyasa değeri 800 milyon eurodan fazla olan 2.7 ton ağırlığında kokain ele geçirildi.

Ekvador'dan İtalya'nın Gioia Tauro limanına getirilen konteynerlerdeki muz kolilerinde piyasa değeri 800 milyon eurodan fazla olan 2.7 ton ağırlığında kokain ele geçirildi.

Ekvador'dan İtalya'nın Reggio Calabria bölgesindeki Gioia Tauro limanına getirilen 12 metre uzunluğundaki iki soğutmalı konteynerde arama yapıldı. Konteynerlerdeki toplam 78 ton muzun arasına gizlenmiş halde 2.7 ton saf kokain bulundu. İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) yaptığı açıklamada, kokainlerin piyasa değerinin 800 milyon eurodan fazla olduğunu, konteynerlerin Gürcistan'ın liman kenti Batum üzerinden Ermenistan'a geçirileceğini belirtti. - ROMA