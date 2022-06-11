İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu. - Haberler

İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.
İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu. - ROMA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa