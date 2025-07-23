İtalya'da Küçük Uçağın Otoyola Düşmesi: 2 Ölü!

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İtalya'nın Brescia ilinde meydana gelen trajik kazada bir küçük uçak, yoğun trafikle dolu A21 otoyoluna düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı. Uçağın düşüş nedenine dair soruşturma başlatıldı.

İtalya'nın kuzeyinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Brescia ilinde küçük bir uçak yoğun trafiğin bulunduğu A21 otoyoluna çakıldı. Uçak alev topuna dönerken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoyol her iki yönde trafiğe kapatıldı. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - LOMBARDY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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