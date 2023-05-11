İtalya'da korkutan patlama

İtalya'nın Milano şehrinde patlama meydana geldi.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano şehir merkezinde bugün öğle saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Polis, patlamanın ardından çıkan yangında birkaç aracın yandığını belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - MİLANO