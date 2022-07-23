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İtalya'da hırsız sahte olduğunu anladığı saati sahibine geri verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtalya'da hırsız sahte olduğunu anladığı saati sahibine geri verdi

- İtalya'da hırsız sahte olduğunu anladığı saati sahibine geri verdi İtalya'nın Napoli kentinde başına silah dayadığı turistin saatini çalan hırsız, saatin sahte olduğunu anlayınca sahibine iade etti.

- İtalya'da hırsız sahte olduğunu anladığı saati sahibine geri verdi

NAPOLİ - İtalya'nın Napoli kentinde başına silah dayadığı turistin saatini çalan hırsız, saatin sahte olduğunu anlayınca sahibine iade etti.

İtalya'nın Napoli kentindeki bir kafede oturan 2 İsviçreli turistin yanına gelen hırsız, turistlerden birinin başına silah dayayarak saatini çaldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan hırsız gözden kayboldu. Hırsızlık şokunun ardından kafede oturmaya devam eden turistlerin yanına ellerini havaya kaldıran bir başka kişi yaklaştı. Üzerinde silah olmadığını belli eden şahıs, özür dileyerek çalınan saati sahibine iade etti. Lüks saatin sahte olduğu gerekçesiyle sahibine geri verildiği öğrenilirken, saatin değerinin 300 bin euro olduğu açıklandı.

Halk güvenlik önlemi istiyor

Saatin iade edilmesinin iyi niyet göstergesi olmadığını söyleyen kafe sahibi Antonio Visconti, "İhbar etmelerini önlemek için geri getirmiş olabilir" dedi. Perşembe günü, Napoli'deki bir meydanda toplanan kabalık grup, 23.00'den sonra ve hafta sonları meydanın güvenlik kamerası ile izlenmesini ve polis devriyesinin bulunmasını talep etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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