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İtalya'da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü

İtalya'da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü

3. Sayfa Haberleri

İtalya'nın San Severo kentinde düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

İtalya'nın San Severo kentinde düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan San Severo kentinde dün düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali'nde facianın eşiğinden dönüldü. Havai fişeklerin bir anda patlamaya başlamasıyla ortalık savaş alanına dönerken, festivale katılanlar panikle sağ sola kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtalya 3. Sayfa Haberler

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