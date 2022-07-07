İtalya'da çığ felaketinde ölü sayısı 9'e yükseldi - Haberler

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İtalya'da çığ felaketinde ölü sayısı 9'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtalya'da çığ felaketinde ölü sayısı 9'e yükseldi

İtalya'daki Marmolada Dağı'nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığ felaketinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 9'a çıktı.

İtalya'daki Marmolada Dağı'nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığ felaketinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 9'a çıktı. Kayıp durumdakiler için arama çalışmaları devam ediyor.

İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları'nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları'nın en yüksek noktası Marmolada'da 3 Temmuz'da buzul parçasının kopması sonucu çığ felaketi meydana gelmişti. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Trento Bölge Başkanı Maurizio Fugatti, "Teyit edilen kurbanların sayısı 9'a yükseldi. 4'ü kimliği aile üyeleri tarafından teşhis edildi. 5'inin kimliği tespit edilemedi. Toplam 7 yaralı var" ifadelerini kullandı. Yaralıların hastanelerde olduğunu belirten Fugatti, halen kayıp durumda olanların bulunması amacıyla hava araçları kullanılarak yürütülen çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İtalya'nın çoğu yaz başında sıcak hava dalgasından etkilenirken, bilim insanları iklim değişikliğinin buzulların durumunu öngörülemez hale getirdiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta sonu Marmolada'daki hava sıcaklığının 10 santigrat dereceyi aştığı ve bu durumun yaz başında alışılmadık derecede yüksek olduğu ifade ediliyor. - ROMA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları Alp Dağları İtalya 3. Sayfa Haberler

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