İtalya'da 700'e yakın göçmen kurtarıldı - Haberler

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İtalya'da 700'e yakın göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtalya'da 700'e yakın göçmen kurtarıldı

İtalya'nın Calabria bölgesi açıklarında 700'e yakın göçmen İtalyan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

İtalya'nın Calabria bölgesi açıklarında 700'e yakın göçmen İtalyan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

İtalya'nın Calabria bölgesinin 124 mil açığında Avrupa'ya gitmek için bindikleri bir balıkçı teknesinde bulunan 674 göçmen, İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin özel müdahalesi ile kurtarıldı. Ekipler tarafından yapılan açıklamada, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve denize düşen birçok kişinin de kurtarıldığı aktarıldı. Hayatını kaybeden 5 kişi, Sicilya'nın Messina kentinde bulunan hastaneye sevk edilirken, kurtarılan göçmenler ise Sicilya ve Calabria bölgelerine gönderildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, sahil güvenlik ekipleri ve mali polis tarafından sürdürülüyor.

Avrupa'ya giden başlıca rotalar arasında bulunan Akdeniz ülkelerine, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizi nedeniyle özellikle Afrika ve Orta Doğu'dan 150 binden fazla göçmenin ulaşması bekleniyor. - ROMA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Calabria İtalya 3. Sayfa Haberler

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