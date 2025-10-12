İşyurtları Kurumu'ndan 70 Bin Hükümlü ve Tutuklu Üretim Faaliyeti

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki 377 İşyurdu Müdürlüğünde, 70 bin hükümlü ve tutuklu üretim faaliyetlerinde yer alıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki 377 İşyurdu Müdürlüğünde bulunan bin 700 atölyede hükümlü ve tutuklular birçok alanda mesleki kurs ve eğitimler alıyor. Atölyelerde 200'den fazla işkolunda 70 bin hükümlü ve tutuklu üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, mevcut mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu endüstriyel, el işi, inşaat-onarım, gıda, tarım-hayvancılık, sosyal tesis işletmeciliği ve hizmet sektörü gibi 6 ana başlıkta, 200'den fazla işkolunda faaliyet gösteriyor.

İşyurdu Müdürlükleri kontrolünde yürütülen faaliyetlerde çalışan tutuklu ve hükümlüler iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Hükümlü ve tutuklulara çalışmaları kapsamında gündelik ücret ödeniyor, çalışan hükümlü ve tutuklulardan günlük iaşe bedelleri alıyor. Hükümlü ve tutuklulara mesleki alanda kazanmış oldukları işbaşı eğitimlerine uygun çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri veriliyor.

Markalaşma yönünde adımlar atılıyor

İşyurdu atölyelerinde üretilen ürünler, İşyurtları mağazaları aracılığıyla tüketiciye sunuluyor. İşyurtları bünyesinde üretilen gıda ürünleri ELBAN, tekstil ürünleri ADEMODA, mobilya ve metal ürünleri ADNORA, hediyelik eşyalar ZENBAY, gümüş ve yarı kıymetli taşlar ADSİM, deterjan ve kozmetik ürünler ADVEM markasıyla satışa sunuluyor.

2015 Yılından bu yana 37 fuar düzenlendi

İşyurtları Kurumu hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtılması ve ürünlerin pazarlanması amacıyla çeşitli illerde fuarlar düzenliyor. Bu yıl 3-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Edirne Fuarı'nı 113 bin 906 kişi ziyaret etti. Edirne ile birlikte Kırıkkale, Van ve Ankara fuarlarını ziyaret eden toplam kişi sayısı 570 bine ulaştı. 2015 yılından bu yana ülke genelinde 37 ilde İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı düzenlendi. Bu yıl ayrıca 14-18 Kasım tarihleri arasında Mersin'de de fuar açılması planlanıyor. - ANKARA