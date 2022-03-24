İşyerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşyerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İşyerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Çorum'da iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde iki ayrı işyerine giren R.B. adlı şahıs, iş yerlerinden 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar hard diski, 3 adet kol saati ile yaklaşık 300 TL madeni para ve çeşitli malzemeleri çaldı. Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlısı R.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen malzemeler ise iş yeri sahiplerine teslim edildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Laptop, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title