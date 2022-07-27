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İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı

İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı

Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinden hırsızlık yapan Z.D. ve S.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerde sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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