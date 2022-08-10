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İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı

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İşyerinden hırsızlık yapan 6 şahıs yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayını gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şüpheliler ile ilgili yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Ö.Y.S, A.T.K., K.E.U., E.A, E.A. ve Y.E.A. isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mevcutlu olarak sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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