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İşyerinde uyuşturucu madde bulunduran şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

İşyerinde uyuşturucu madde bulunduran şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de bir iş yerine yapılan operasyonda paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de bir iş yerine yapılan operasyonda paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, S.E. isimli şahsın iş yerine yapılan operasyonda, satışa hazır halde 88 paket halinde 62.17 gram "metamfetamin" maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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