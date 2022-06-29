- "İsyan çıktı, yangın var" anonsu tatbikat çıktı

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' çerçevesinde senaryo gereği yangın çıktı

Güvenlik güçleri ve diğer birimler anonsla birlikte kuruma 3 ila 7 dakika içinde ulaştı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesindeki ceza infaz kurumunda sirenlerin ardından geçilen 'isyan çıktı, yangın var' anonsu güvenlik güçleri ile itfaiyeyi alarma geçirdi. Hızla kuruma gelen güvenlik güçleri ve diğer ekipler olayın tatbikat olduğunu kurum yetkililerinden öğrendi.

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' gerçekleştirildi. Ceza infaz kurumunda senaryo gereği 'isyan çıktı, yangın var' anonsu verildi. Yine senaryo gereği kurumda 2 personelin dumandan etkilendiği bilgisi geçildi. Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan güvenlik güçleri ile diğer birimlerin araçları sirenlerini açarak kuruma 3 ila 7 dakikada ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri ile sivil ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kuruma ulaşan sağlık ekipleri de diğer ekipler gibi olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi. Tatbikat Erdemli Cumhuriyet Savcısı Cengiz Uygun ile Cezaevi Müdürü Aziz Demirkan'ın nezaretinde gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan 'acil eylem tatbikatı' çerçevesinde kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin herhangi bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla bu tür tatbikatların yılda 2 kez gerçekleştirildiği bilgisi de aktarıldı.

"Biz alıştık ama bilmeyenler soruyor"

Cezaevi çevresinde evi bulunan vatandaşlardan Melahat Uçkaç bu tür tatbikatlara artık alıştıklarını belirterek bilmeyenlerin ise olayı öğrenmek için kendilerine merakla sorduklarını belirtti. Uçkaç, "Bir durum mu var, bir zarar mı var diye soruyorlar. Bizde "hiçbir şey yok tatbikat" dedik. Yakın olduğumuz için zorluk çekmiyoruz, biliyoruz, hiç bir endişemiz yok. Cezaevinden de memnunuz faydası var zararı yok" diye konuştu.