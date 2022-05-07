İsviçre uyruklu yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsviçre uyruklu yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İsviçre uyruklu yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

Antalya'da jandarma ekiplerinin Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada İsviçre uyruklu yolcunun üzerinde 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekiplerinin Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada İsviçre uyruklu yolcunun üzerinde 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kovanlık Yol Kontrol Noktasında narkotik köpeği "Varan" ile birlikte yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, İşviçre uyruklu G.N. isimli yolcunun çantanın içerisinde 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. G.N. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Döşemealtı, Jandarma, Antalya, İsviçre, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title