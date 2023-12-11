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İsviçre'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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İsviçre'nin güneyinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis saldırganı bulmak için operasyon başlattı.

İsviçre'nin güneyinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis saldırganı bulmak için operasyon başlattı.

İsviçre'nin Valais bölgesindeki Sion kasabasında silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 2 farklı noktada ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ön soruşturmaya göre 36 yaşındaki saldırganın ateş açtığı kişileri tanıdığı ifade edilen açıklamada, şahsı bulmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Nüfusu yaklaşık 9 milyon olan İsviçre'de silahlanma oranının yüksek olduğu biliniyor. İsviçre merkezli bir araştırma kurumuna göre ülke vatandaşlarında yaklaşık 2.3 milyon silah bulunuyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsviçre Saldırı Operasyon 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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