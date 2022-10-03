İsveç, Kuzey Akım boru hatlarında sızıntı yaşanan bölgeye denizaltı gönderdi

İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntılarının ardından bölgede araştırma yapılması için denizaltı gönderdi.

İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntılarının ardından bölgede araştırma yapılması için denizaltı gönderdi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Hafta sonu Danimarka'nın ardından bugün de Gazprom'un gaz sızıntılarının durduğunu açıklamasının ardından İsveç, konunun araştırılması için bölgeye denizaltı gönderdi. İsveç Donanması sözcülerinden Jimmie Adamsson, "Görevin sorumluluğu sahil güvenlikte fakat biz de onlara birimlerle destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa- Rusya arasındaki gaz krizi

Rusya'dan başlayan Kuzey Akım 1 gaz boru hattı, Baltık Denizi altından Almanya'nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor. Söz konusu boru hattı geçtiğimiz aylarda birkaç hafta kapalı kalmıştı. Rus enerji devi Gazprom, gerekçe olarak bakım çalışmalarını göstermişti. AB ise Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi "silah olarak kullanmakla" ve "şantaj yapmakla" suçlamıştı. Ancak Moskova yönetimi bunu reddetmişti.

Kuzey Akım 2 ise Rusya'dan Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz tedarikinin arttırılması için inşa edilmişti. 2021 sonlarında tamamlanan proje, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırılarından sonra durdurulmuştu. Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğal gaz bulunurken, bu gazın atmosfere salınmasından endişe ediliyor. - STOCKHOLM